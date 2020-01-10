國民黨總統候選人韓國瑜的「台灣安全、人民有錢──夢時代選前之夜」10日晚間在夢時代旁的台糖物流廣場舉行，國瑜夜市從下午起就先在時代大道登場，許多民眾到場排隊買雞排、香腸與飲料等，相當熱鬧。

攤商「香腸瀑布」，陳老闆奮力準備著烤香腸，他說，有人會先把香腸炸過再烤，他覺得這是取巧的做法，如此製作的香腸不會好吃，他堅持用木炭取代瓦斯，這樣烤出來的香腸才會好吃。他共準備了2000條香腸；民眾一次買2條、5條，帶進會場當點心。

賣水果玉米的孫老闆說，他準備了1000條水果玉米，給民眾解饞；感受到韓粉的魅力，他這次還準備了200條香腸與冷泡茶，給民眾不同的選擇。孫老闆表示，他也想進場去支持韓國瑜，因此不以賣完為目標，告一段落後就要收攤，準備參加晚會。至於賣不完的商品則會送給民眾分享。

賣大阪燒的攤商表示，她準備了350份大阪燒，因為製作大阪燒需要一點時間，以兩個人輪流顧攤來考慮，從下午到晚間，350份已經是極限。

除了吃喝的攤商外，一些賣帽子、國旗花胸飾與國旗裝、夾克的攤商也參與國瑜夜市，吸引民眾採購。

(旺報 )