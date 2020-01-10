自行車三雄10日公布2019年集團合併營收，在電動自行車夯銷助攻下，巨大（9921）、桂盟（5306）均創下歷史新高，美利達（9914）則創下歷史次高紀錄，業績表現亮眼，預期2019年獲利也將同步登高！

其中，巨大12月營收48.08億元，年增6.93％；2019年集團合併營收高達634.05億元，年增5.67％，這也是繼2015年營收衝破604億元之後、再創歷史新高紀錄！

巨大2019年集團營收雖然締造歷史新高，不過，10日在三大法人同步賣超近1,500張下，股價一路開低走低，收盤價193元，跌幅達3.74％、大跌7.5元，跌破年線。

巨大集團2019年在面對中美貿易戰、歐洲反傾銷及匯率不利等大環境不利因素衝擊下，營收依然創造歷史佳績、誠屬不易。

巨大表示，2019年自有品牌銷售主要成長來自捷安特歐洲公司、捷安特美國公司及捷安特中國公司；而業績成長關鍵，就在電動自行車成長動能依然強勁。展望2020年，在電動自行車持續夯銷歐美市場下，預期整體營運可望維持成長動能。

(工商 )