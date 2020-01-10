是時候展現投資及外匯操作能力。無畏新台幣強勢升值，國泰金控10日公告，2019年12月稅後獲利47.2億元，拿下金控12月獲利王，同時全年稅後獲利638.1億元，創下國泰金成立以來的獲利新高，較前年成長23％以上，獲利金額更拿下2019年金控第一名。

國泰金去年第四季獲利金額超車富邦金控，主要是子公司國泰人壽第四季雖面臨新台幣大幅升值3％以上，但全年維持每月無虧損紀錄，12月更是在一籃子貨幣避險上操作得宜，單月只收回6.8億元外匯準備金，年底帳上外匯準備金餘額仍近181億元，沒有單月增提的需求。

再加上國壽股債投資上有極大的未實現獲利，去年第四季有趁機獲利了結，收獲頗豐，即便面臨年底的保單銷售旺季，12月單月仍稅後獲利45.1億元，累計全年國壽稅後賺382.6億元，以0.7億元之差，僅拿下歷史獲利次高紀錄。

但國壽2019年底總資產正突破7兆元大關，坐穩台灣第一大壽險公司位置，同時年底合併淨值達5,957億元，淨值比9.2％，應是壽險業第一高。

國泰金另一子公司國泰世華銀行，2019年全年稅後獲利224.9億元，亦創下獲利新高，二大支柱推升國泰金全年獲利突破600億元大關，每股稅後獲利4.76元。

(工商 )