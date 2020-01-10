連鎖餐飲集團王品旗下的「石二鍋」主打平價石頭火鍋，食材新鮮、環境衛生，受到不少民眾喜愛，被譽為「平價火鍋的霸主」。然而，最近在網路上掀起石二鍋的討論，有網友拋出「石二鍋的魅力在哪？」之問，沒想到答案竟不是火鍋本身，進而曝光2大本體，分別是「冬瓜檸檬」和「滷肉飯」。

該名網友在PTT表示，石二鍋是王品集團旗下最強品牌平價火鍋，點餐還能可選擇要肉多或是菜多；一到用餐時間，店外總是排滿等待的人，究竟大家對「石二鍋」的評價為何？底下鄉民踴躍回應表示，「便宜」和「品質穩定」是石二鍋的賣點，認為200多塊可以有這樣水準算不錯的選擇了。

不過，更多人表示，「滷肉飯」和「冬瓜檸檬」才是食二鍋的靈魂。網友表示，「滷肉飯和冬瓜檸檬才是本體」，為此《網路溫度計》透過「KEYPO大數據關鍵引擎」做了統計，要找出2樣夯物誰才是鄉民心中石二鍋的本體。

透過2019年1月~2020年1月一整年的資料做為比對，網路溫度計得出，「冬瓜檸檬」才是網友心中石二鍋的本體。（摘自網路溫度計）

透過2019年1月~2020年1月一整年的資料做為比對，網路溫度計得出，「冬瓜檸檬」才是網友心中石二鍋的本體，不過「滷肉飯」的正面聲量，卻比「冬瓜檸檬」高出更多。顯示出這2個「本體」對石二鍋本身，都有加乘的效果。

不過「滷肉飯」的正面聲量，卻比「冬瓜檸檬」高出更多，依舊對石二鍋本身而言是加乘效果。（摘自網路溫度計）

許多網友留言認為，石二鍋是一間「被火鍋耽誤的飲料店」。（摘自石二鍋臉書）

在PTT底下許多網友留言表示，「被火鍋耽誤的飲料店」、「石二鍋就賣冰沙的，要講幾次」、「冬瓜檸檬喝到飽送火鍋」。希望未來石二郭能單賣冬瓜檸檬。

(中時電子報)