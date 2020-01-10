廣三SOGO「大富翁超擲送」真人版上線，即日起於廣三SOGO APP線上扣5點或持不限金額發票，即可至1樓廣場參加大富翁超擲送活動。（馮惠宜攝）

百貨搶年味，不只推福袋，廣三SOGO也推出「小點博大禮活動」，持手機APP至12樓贈品處扣20點即有機會將價值24900元的「iPhone11 64G」帶回家；至於大年初一限量的「鼠來寶新春福袋」，今年限量250袋，大獎包含58999元iRobot Roomba i7+ 掃地機器人等好禮，另現場額外再加碼抽emoving電動機車iE125精緻型。

廣三SOGO新春檔推出「小點博大禮活動」持手機APP至12樓贈品處扣20點即可下注獲得序號，有機會將價值萬元以上禮品帶回家。另還有Smart Card獨享扣點換好禮活動，點數從25點至1000點通通有，品項高達十幾項。

廣三SOGO大年初一（1月25日）當天推出限定販售「鼠來寶新春福袋」，採用市值3390元的Arowana 亞諾納極速高壓25吋防爆拉鍊行李箱，限量250袋，每袋1600元，每袋價值超過6000元以上，當天下午2點開賣，大獎包含來iRobot Roomba i7＋ 掃地機器人、培芝OZEN真空破壁營養料理機、福容大飯店淡水漁人碼頭豪華海景房家庭房住宿券＋田園自助百匯午晚餐券2張、均岱新快易鍋8L等，超過上千件的仟元商品。另，現場額外再加碼抽emoving電動機車iE125精緻型一台、tokuyo Mini完美椅PLUS一台及「可樂旅遊金3萬元」一份。

(中時 )