選戰最後一天，最膠著的立委彰化第二選區都打出感性訴求，國民黨候選人張瀚天公布選前最後篇競選廣告「很多人都告訴我」及催票影片，強調正面選舉，交由選民最後抉擇；民進黨候選人黃秀芳持續街頭半票，選前團前之夜，強調用媽媽的心，呼籲守護彰化、台灣和下一代的未來。

張瀚天表示，面對接連攻擊，很多人告訴他「該怎麼去贏選票」，剃光頭、靜坐抗議；都正式拒絕，並不想激情對立，浪子回頭，「用20多年的努力，請鄉親見證」，強調「如果，乾淨的輸、骯髒的贏，這叫做進步嗎？」10日清晨在芬園路口拜票時，小女孩特地送上自己手摺卡片給他加油打氣，讓他相信正面選舉的力量。

黃秀芳則持續白天則持續在街頭拜票，呼籲「彰化的未來，只差您一票！」強調自己從基層做起，不管中央問政、地方建設、婦幼與長照等重大建設，都在3年多內向中央爭去到，感性訴求「是兩個孩子的媽媽」，孩子的笑容是咱打拚的力量，希望用媽媽的心，創造幸福彰化。

(中時 )