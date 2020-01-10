女行員嚇到竟交出約5萬元真鈔。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

年關將屆，台中市清水警分局執行「加強重要節日安全維護工作」，9日進行防搶演練，由於假歹徒為求逼真，加碼演出過於兇悍，女行員嚇得竟將5萬元真鈔交給假歹徒，警方離開前發現包包是真鈔，立即返回銀行歸還。

清水警分局9日進行防搶演練，演練過程由偵查隊小隊長黃仁壕擔任持槍歹徒，進入銀行搶劫贓款，另名則在銀行外車內把風接應，分局獲報隨即佈署優勢警力進入銀行內將歹徒制伏，車內歹徒則駕車逃逸，線上警力進行攔截圍捕，截斷歹徒逃逸路線，立即上銬、搜身逮捕。

特別的是由黃仁壕扮演假歹徒，演練過程中不斷拍打櫃檯及謾罵行員，致使行員交出假鈔，他為求演練逼真而自行加碼，無預警走到鄰近櫃台對女行員大聲喝斥「把錢拿出來，快點」，女行員驚嚇之餘，忘了她參加演練，情急之下將5萬元真鈔放入歹徒包包內。

演練結束後，警方上車準備將包包內假鈔拿出時，發現竟有大把仟元及百元真鈔，趕緊回銀行內歸還，在場人員笑稱「假歹徒真搶劫」。女銀行員表示，原本没有安排歹徒對她行搶橋段，她真的被嚇到，一時忘了在演練，才將真鈔放進歹徒包包內。

清水警分局偵查隊長林明瑤指出，防搶演練很多年，第一次遇到行員嚇到把真鈔放入假歹徒包包內，他也呼籲，農曆春節將至，民眾存領大量現金時，應結伴同行或向警方申請護鈔，若不幸遇到搶案，應冷靜記住歹徒容貌等特徵、逃離方向和交通工具車號等資訊，提供警方追查並立即報警啟動攔截圍捕機制。

此次演練充分展現警民合作，平時提高警覺，發現有犯罪之人應即時聯繫警方到場，以確保民眾生命、財產安全，此外也藉由平時不斷加強演練及金融機構個別防搶演練的宣傳效果，讓民眾知道警方防制搶案發生決心。

(中時 )