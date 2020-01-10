臺灣產物（2832）公布自行結算2019年全年累計簽單保費為62.27億元，較2018年同期成長3.7％。2019年稅前盈餘為8.34億元，較2018年同期成長23.8％，每股稅前盈餘為2.30元。

(工商 )

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