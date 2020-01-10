臺灣產物2019年每股賺2.30元 19:022020/01/10 工商 黃惠聆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣產物（2832）公布自行結算2019年全年累計簽單保費為62.27億元，較2018年同期成長3.7％。2019年稅前盈餘為8.34億元，較2018年同期成長23.8％，每股稅前盈餘為2.30元。 (工商 ) #2018 #成長 #每股 #臺灣 #產物 也許您會感興趣 推薦閱讀 華研去年前11月 賺贏2018全年 04:102020/01/08 證券．權證 氣立去年12月營收 因5G設備業採購而縮減跌幅 16:422020/01/08 財經 漢來美食2019年12月與全年營收 創歷史同期新高 17:152020/01/08 財經 仁寶12月營收821.35億元，2019全年NB出貨先盛後衰，非PC業務穩健成長 15:202020/01/09 財經 《半導體》NAND Flash拚回溫，群聯上季、去年營收登高 16:142020/01/09 財經 益登12月營收81.1億元 年增35.9％ 19:072020/01/09 財經 《業績-其他電子》可成去年營收減4％，稅前EPS約25.9元 16:482020/01/10 財經 《業績-鋼鐵》榮剛去年營收成長2.72％ 17:052020/01/10 財經 富邦金控2019年每股稅後盈餘5.48元 連11年蟬聯金控每股獲利王 17:542020/01/10 財經 美晶片巨頭慘了 華為拉聯發科助陣效果超驚人！ 18:312020/01/10 財經 財經熱門新聞 蘋果輸了！台積電7奈米老大換人 - 財經 晶圓雙雄狂掃肥單 台積電叛將無力帶陸廠翻身？ - 財經 美晶片巨頭慘了 華為拉聯發科助陣效果超驚人！ - 財經 - 工商 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 必胡！在家看到「牠」 買刮刮樂爽中百萬 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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