因案入獄的前行政院祕書長林益世及前海基會副董事長張俊宏，在農曆春節前申請假釋，法務部矯正署審核後，張俊宏獲准假釋，11日辦理出獄可以回家過年，林益世的假釋案則被駁回。

80歲的張俊宏，曾任民進黨代主席，2014年因涉全民電通等案，被判刑3年8月確定，須入監服刑。同年4月1日，北檢傳喚張入監，但張在發監前夕突然人間蒸發。北檢除立刻通緝張外，調查局也將張列名追緝海外要犯。

張逃亡300天後，2015年1月26日投案入監，2016年12月張獲假釋，隨後在2017年1月出獄。

但2017年3月，最高法院再依違反證交法等罪判張徒刑2年，合併執行5年7月，張須再入監。張再度拒絕入監，被北檢發布通緝，直到去年5月10日才在北投振興醫院出院時，被中正一警分局員警逮捕，發監執行。

林益世則是在立委任內協助地勇公司爭取中鋼持股的中聯公司爐下渣契約，被依財產來源不明罪判刑定讞，發監執行，目前在八德外役監服刑，林益世趕辦申請手續，但申請案被駁回，只能在獄中過年。

(中時 )