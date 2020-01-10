國民黨中央委員連勝文（左3）陪同黨台中市第五選區立委候選人沈智慧（左2）一同車掃、步行拜票。（張妍溱攝）

國民黨台中市第五選區立委候選人沈智慧10日由國民黨中央委員連勝文陪同，在北、北屯區車掃、步行拜票，連勝文稱讚，沈智慧在立法院問政，表現傑出，到台中輔選路線最後1站選擇到北、北屯區，希望沈智慧拚連任成功、開出高票，讓她繼續為選民做更多事情。

鑼鼓喧天，沈智慧宣傳車隊從競選總部熱鬧出發，在天津路年貨大街前車隊停止，改徒步拜票，高大的連勝文走在路上備受矚目。連勝文說，他是台中的女婿，每次大選的最後1天就一定在台中，所以這次他來了，覺得很巧合，一旁沈智慧幫他補充說：「是緣分，跟台中有緣！」。

有媒體問到國民黨這次選舉氛圍如何？連勝文認為，這2個禮拜氣勢整個直衝上來，輔選從今天早上在基隆、昨天在台北、新北、台中，他認為尤其在第1線接觸選民的反應，真的是愈來愈好，宛如倒吃甘蔗，對國民黨充滿信心。

連勝文表示，如果這次又讓民進黨贏的話，他們會以為過去4年所做的都是對的，會繼續他們的錯誤，像是能源的、空汙等種種，只有讓韓國瑜及國民黨勝選，台灣才有改變、重新出發。

(中時 )