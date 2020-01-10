2020大選日倒數計時，高雄市第一選區國民黨候選人王齡嬌選前最後一天到大社菜市場拜票，由於接獲選情告急，遊走在當選邊緣，選情非常緊張，王80多歲的老母親擔心女兒身體負荷，10日現身陪同拜票，希望盡己之力為女兒拉些選票。

民進黨第一選區候選人邱議瑩選前最後一天仍不敢輕忽，10日上午就前往燕巢地區進行車隊掃街拜票，下午即全力衝刺參與民進黨選前之夜，希望這次大選民進黨能夠拿下漂亮席次。

邱議瑩說，還是要拜託1／11日請大家務必出來投票，用自己最關心的一票來維護民主。

高雄市第一選區候選人王齡嬌以農業、長照、解決86高架快速道路、內門動物園新建為政見自居投入2020立委選舉，挑戰同區對手邱議瑩。這場選戰打來分外辛苦，在缺乏奧援、缺乏金援的條件之下，艱困打選戰，這不單是對王齡嬌的考驗，同時也考驗選民檢驗民進黨執政以來的成績評分。

今天選前拜票最後一日，王齡嬌一大早就從美濃的菜市場拜票，隨後前往大社菜市場拜票，其80多歲的老母親因擔心女兒身體負荷，又加上選情告急，恐在當選邊緣，自己要求王齡嬌帶著她一起上宣傳車拜票，雖然行動不便，但還是不畏路途、風漱迎面，鼓起年邁身體幫自己的女兒拉票。

王齡嬌說，自己非常慚愧，選舉還讓年邁的老母親擔憂、掛心，她承諾當選立委後，一定在86高架快速道路、農業發展、長期照顧政策、教育及觀光上即刻進行地方的協助，並且配合未來總統韓國瑜的腳步，打造大社、大樹的觀光空中纜車，帶動經濟與人才就業。

(中時 )