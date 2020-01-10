國民黨立委候選人徐志榮，10日傍晚6點半在苗栗市徒步掃街，營造勝選氣勢。（巫靜婷攝）

民進黨立委候選人徐定禎，10日下午4點在苗栗市徒步掃街，把握最後催票機會。（巫靜婷攝）

民進黨立委候選人徐定禎，10日下午4點在苗栗市徒步掃街，把握最後催票機會。（巫靜婷攝）

選前之夜最後衝刺，苗栗縣第二選區藍綠立委候選人徐志榮、徐定禎，10日展開徒步掃街活動，徐志榮傍晚6點半選在苗栗市走訪人口稠密區催票，營造勝選氣勢；徐定禎則在清晨7點就站在玉清大橋路口問早，再針對苗栗、頭份2大票倉加強拜票，傍晚6點半回防頭份市徒步掃街，力拚翻轉。

徐定禎下午4點回到苗栗市掃街，他對自身選情信心滿滿，強調自己的學經歷是現階段所有候選人中最優秀，呼籲選民投票前詳閱選舉公報多比較，他提到，與鄉親互動的過程，他發現客家鄉親較保守、內斂，國民黨的組織力量也不可小覷，他與團隊全力以赴，以平常心看待選舉，相信自己一定會當選，呼籲年輕朋友一定要返鄉、出來投票。

徐志榮傍晚6點半在苗栗市徒步掃街，從苗栗市競選總部出發，由市長邱鎮軍、縣議員鄭碧玉、楊明燁、余文忠、張志宇、徐功凡，以及各里里長、代表陪同，隊伍綿延逾1公里長，聲勢浩大，徐志榮向一路陪伴的戰友們致謝，感性表示「讓我們再辛苦1個晚上，睡飽、精神充足，準備迎接選舉的勝利」。

另外，第一選區民進黨立委候選人羅貴星，上午先到竹南掃街拜票，下午2點半與競選團隊回到家鄉三義，爭取更多鄉親父老的支持，晚間7點，他來到綠營大票倉苑裡大掃街，穩固既有票源，急起直追；他的服務團隊也於傍晚6點至晚間8點間，在各大車站與鄉親問好搏感情。

(中時 )