男子陳俊吉涉夥同兒子、媳婦等一家人共組應召站，用扣留護照、暴力、偷拍不雅照等方式逼迫來台打工越南女子賣淫，短短一年多，犯罪所得竟然高達新台幣5710萬餘元，北檢今天依圖利使人為性交等罪嫌起訴陳男等14嫌。

台北地檢署新聞資料指出，陳俊吉涉嫌夥同2名兒子與媳婦成立應召站，於台北市中山區新生北路、錦州街與桃園市龜山區萬壽路承租套房作為性交易場所，並安裝遠端監控系統24小時監控越女。

陳俊吉涉嫌透過越南籍外配阮竹梅，除了招攬10多名越南姊妹自願來台賣淫，每次交易價格為新台幣2000至2500元不等，應召女與業者對半拆帳。

另外他還涉嫌委脫阮竹梅向越南女子誆騙可來台從事按摩工作，並代墊來台機票、簽證、食宿費用，誘騙全然完全不懂中文的2名越南女子來台，再偷拍其洗澡畫面用以脅迫賣淫，並扣留護照來控制。

陳俊吉等人發現有越南女子欲脫離應召站，還涉嫌派人綑綁、毆打應召站機房，藉此逼問應召女下落。案經逃離應召站女子提告，檢警實施搜索而查獲。

檢察官統計，陳俊吉應召站自民國107年7月至108年10月間，犯罪所得達5710萬餘元，今天起訴陳俊吉等14名應召站成員。

(中時電子報)