朱鎮模、張東健露骨聊天截圖流出。(取自新浪娛樂)

朱鎮模、張東健露骨對話截圖流出。(取自新浪娛樂)

韓劇《奇皇后》男星朱鎮模近日手機遭駭客入侵，威脅他若不給錢就將公開手機內容，想不到朱鎮模不吃這套，反而揚言走法律途徑，令駭客氣炸公開他與某天王2013年的露骨聊天截圖。據韓媒報導，這位天王疑似就是張東健。

朱鎮模與某天王2013年聊天截圖韓網瘋傳，對話尺度超大，截圖中朱鎮模向對方分享多張穿著比基尼性感奶妹的照片，對象包括演藝圈練習生、女模、還有人妻！

朱鎮模稱自己寶刀未老，還邀約對方「哥，週六找點樂子，去嗎？」對方則是苦惱地回應：「但是沒活路啊，現在跟以前不一樣了。」而網友更從兩人對話中的蛛絲馬跡，推測某天王就是朱鎮模的好友張東健。

更令網友傻眼的是，張東健妻子高素榮2014年2月在醫院產女，但張東健與已婚的朱鎮模2013年12月的聊天紀錄中還在相約辣妹找樂子，令網友痛罵「老婆辛苦懷孕的時候，忍一下就這麼難麼，老婆不也是十個月沒有性生活嗎」、「想不到原來他們私底下是那樣的明星」。

(中時電子報)