總統蔡英文選前之夜在高雄市大造勢，號召20萬人站出來，在鳳山區市議會旁空地登場，空拍畫面曝光，密密麻麻的人潮，有網友看完後大驚：人超多！

該場大造勢，行政院副院長陳其邁、總統府祕書長陳菊、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安接力開講；總統蔡英文則預計在晚間7點45分上台。

網友看完空拍畫面紛紛說：「喊出氣勢喊出感動，高雄人加油！」、「剛剛有一個好友說英粉的朋友趕快跟他解除好友，選舉選到朋友都不要了。」、「我快哭了太感動了，愛台灣。」

(中時電子報)