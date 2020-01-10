蔡英文高雄大造勢空拍畫面曝光 網大驚 19:112020/01/10 中時電子報 黃麗蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文選前之夜在高雄大造勢，空拍畫面曝光，滿滿的人潮。(翻攝民進黨直播影片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文選前之夜在高雄市大造勢，號召20萬人站出來，在鳳山區市議會旁空地登場，空拍畫面曝光，密密麻麻的人潮，有網友看完後大驚：人超多！ 蔡英文高雄大造勢直播影片 該場大造勢，行政院副院長陳其邁、總統府祕書長陳菊、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安接力開講；總統蔡英文則預計在晚間7點45分上台。 網友看完空拍畫面紛紛說：「喊出氣勢喊出感動，高雄人加油！」、「剛剛有一個好友說英粉的朋友趕快跟他解除好友，選舉選到朋友都不要了。」、「我快哭了太感動了，愛台灣。」 (中時電子報) #高雄 #蔡英文 #鳳山 #選前之夜 也許您會感興趣 推薦閱讀 不只台南會翻 是全台都會翻 01:062020/01/06 政治要聞 蔡英文嘉義市掃街 展現高人氣 12:432020/01/07 政治 小英與李遠哲們那場密會 04:102020/01/08 時論廣場 175名博士團質疑蔡英文論文門 呼籲蔡出來面對 16:332020/01/08 生活 新聞透視》小英要選民歸隊 3大盲點待化解 04:102020/01/09 政治要聞 倒戈了！經營4年「蔡英文後援會」粉專 竟改挺韓 11:012020/01/09 政治 韓辦批蔡是翹班總統： 美伊緊張竟在台中掃街 11:092020/01/09 政治 郝龍斌批民進黨騙選票賺鈔票 呼籲用選票教訓蔡英文 18:022020/01/09 政治 韓辦籲：中華民國派支持韓國瑜 下架蔡英文 10:152020/01/10 政治 震撼彈！林環牆提2關鍵電郵：蔡2011年偷渡論文未果 11:442020/01/10 生活 政治熱門新聞 直播》蔡英文高雄大造勢 陳菊喊話：選票挺台灣！現場破25萬人 - 政治 蔡英文高雄大造勢空拍畫面曝光 網大驚 - 政治 韓國瑜凱道完整空拍影片曝光....網嚇呆：看到銀河系！ - 政治 直播》韓夢時代造勢破15萬人 邵曉鈴激動連3喊：下架民進黨 - 政治 韓高雄選前之夜 神秘嘉賓證實是她！民進黨會怕？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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