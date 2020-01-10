國民黨總統候選人韓國瑜選前之夜今（10）日決戰港都，高市副市長李四川上台助講時直說，高雄人沒有對不起台灣及民進黨，反而是民進黨執政1、20年來對不起高雄，唯有把韓國瑜送進總統府，才有望解決高雄債務問題，「明天也要讓全世界知道，高雄有個總統產生」。

李四川開頭先幽自己一默表示，今天應該不用說，「路平、燈亮、水溝通」了吧，這一年來韓市府團隊為高雄做多少事，在座大家大多是高雄人，應該可以幫我們做證。

李四川說，前一段時間很多人說高雄人對不起台灣，還是高雄人對不起民進黨，這個有道理嗎？高雄人沒有對不起台灣及民進黨，高雄人給民進黨1、20年來，就連路平、燈亮、水溝通都做不好。

他提到，高雄有68處易淹水地方，韓市府已經整治20處，還剩下48處像是後勁溪、潭底、拷潭等等，這些要不要錢？錢從哪裡來？民進黨1、20年來對不起高雄，他也曾跟韓說「你現在要選總統，有點對不起高雄」，但要進去總統府，就要幫助高雄，解決高雄的債務。

他說，去年高雄人創造「韓流」，讓高雄改變，高雄能見 全世界華人都知道，明天也要讓全世界知道「高雄有個總統產生」。

他也表示，岡山螺絲產業每個老闆告訴他因為一例一休苦不堪言，工人要多賺點錢，想要加班也不行，苦不苦？真的苦！韓市長說「莫忘世上苦人多」，連老闆現在都很苦。

李四川認為，苦不是窮人的苦，很多人都很苦，這個苦從哪裡來？都是民進黨造成的，要不要下架民進黨？做不好，就該下架，對不對？

他說，明天就是投票日，也就是改變中華民國走上苦的命，還是快樂的命，所以，今晚拜託所有鄉親，尤其所有高雄市民，這一年來，不要給我們掌聲，只求你們平心而論，摸著良心這一年來，韓團隊真的比民進黨十幾年做得差的話，那就投蔡英文，「如果我們做得好，應該投給韓國瑜」。

(中時 )