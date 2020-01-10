京元電子10日晚間於苗栗銅鑼2廠舉辦尾牙，席開近500桌，現場氣氛熱烈。（京元電子提供／巫靜婷苗栗傳真）

京元電子10日晚間於苗栗銅鑼2廠舉辦尾牙，席開近500桌，現場氣氛熱烈。（京元電子提供／巫靜婷苗栗傳真）

巫靜婷／苗栗報導

京元電子10日於苗栗銅鑼2廠舉辦尾牙，供應商、客戶與同仁齊聚一堂，席開近500桌，現場氣氛熱烈，歡笑聲及掌聲不斷。

尾牙現場由吳怡霈擔任主持人，邀請藝人包含靈魂歌姬艾怡良、巴冷公主梁文音、清新歌手嚴爵及創作才子蔡旻佑到場表演，公司準備多份大獎，中獎率高達5成以上，最大獎高達10萬元，中獎者笑得合不攏嘴。

京元電子董事長李金恭及總經理劉安炫，致詞時感謝員工1年來努力成果，指出2019年12月合併營收24.0億元，帶動去年第4季合併營收達71.5億元，集團全年營收255.4億元，年成長率達22.7％，第4季與全年營收皆創歷史新高，期待今年能持續穩健成長，提供員工更美好的未來。

京元電子表示，近年來業績及獲利持續成長，連續多年穩定加薪及發放獎金，並榮獲2019年幸福企業大賞，為科技業之半導體界「前20大幸福企業」，更是封測業唯一獲頒1次勞動部國家人才發展獎，及4次勞動力發展署TTQS人才發展品質管理認證金牌之企業。

京元電子展望2020年，已經在主流市場趨勢的5G、AI、IoT、資料中心與車用等市場提前成功卡位，未來幾年的營運績效可望穩健走揚。

京元電子董事長李金恭是苗栗客家人，秉持愛鄉愛土與回饋鄉里的心態，致力於推廣客家文化，回饋客家鄉親；京元電子全球總員工數約9000人，苗栗就有7000餘人，為苗栗縣內最大企業之一。李金恭強調「愛鄉、愛土、愛苗栗」，在中央及地方政府支持下，將加大力道投資苗栗並帶動經濟繁榮。

(中時 )