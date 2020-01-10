2020總統及立法委員選舉11日將舉行投票，桃園機場入出境旅客預報人數統計連續3天入境旅客人數比出境多，顯示許多在海外的僑胞與台商都暫時放下手邊工作，趕在最後一刻回台，準備投下自己神聖的一票。圖為桃機10日晚間入境旅客人潮。（陳麒全攝）

2020總統及立法委員選舉11日將舉行投票，桃園機場入出境旅客預報人數統計連續3天入境旅客人數比出境多，顯示許多在海外的僑胞與台商都暫時放下手邊工作，趕在最後一刻回台，準備投下自己神聖的一票。圖為桃機10日晚間入境旅客人潮。（陳麒全攝）

2020總統及立法委員選舉11日將舉行投票，桃園機場入出境旅客預報人數統計連續3天入境旅客人數比出境多，顯示許多在海外的僑胞與台商都暫時放下手邊工作，趕在最後一刻回台，準備投下自己神聖的一票。

桃園機場在選舉投票日前的這幾天旅客入出境預報人數統計，10日全天有6萬8500多名旅客入境，4萬7500多名旅客出境，入境人數多出2萬0900多人。9日有6萬600多名旅客入境，4萬500多名旅客出境，入境人數也比出境多出2萬多人，這2天的人境人數明顯增加。

不過入境旅客比出境旅客多的情形在11日投票日當天就反轉，11日出境旅客有5萬8600多人，入境旅客4萬1800多人，出境人數比入境人數多出1萬6800多人。

依照過往的經驗顯示，應是連續假期之前，出國度假人數會比回國的旅客多，收假時則是返鄉旅客比出境多。這幾天投票日前後的情形跟連續假期前後旅客流向相反，顯示應該是因為11日就是大選投票日，海外僑胞、台商或是旅外工作人員，趕在投票前夕回到台灣，準備在選舉日當天，投下自己神聖的一票後，然後就馬上返回僑居地或工作崗位。

(中時 )