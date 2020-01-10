台中港離岸風電國產化專區招商再傳捷報！台中港務分公司10日宣布，已與樺晟世紀離岸風塔鋼構完成簽訂「台中港工業專業區（II）約18.1公頃土地投資興建暨租賃經營商港設施契約」。樺晟世紀將於台中港離岸風電國產化專區砸下38.8億元重金、打造製造離岸風機之風塔（Wind Tower）基地，預計2020年動工、2022年正式生產，預期可創造400個就業機會。

台中港務分公司總經理盧展猷表示，目前已進駐台中港離岸風電國產化專區的零組件業者，包括永冠集團、天力離岸風電、台欣世紀風電、西門子歌美颯離岸風力再生能源公司，隨著樺晟世紀的進駐，將為該專區再添生力軍！

盧展猷進一步表示，台中港離岸風電國產化專區為達成產業群聚效應，深根離岸風電國產化，為台中港周遭製造更多就業機會與連動效應，同時達成國家離岸風電綠能政策目標，朝「2025非核家園」的目標邁進。

台中港務分公司表示，樺晟世紀為樺晟電子與世紀鋼鐵結構共同合資成立。樺晟電子成立迄今已約35年，以生產電腦用材起家，鑑於全球市場跨產業融合發展已成趨勢，樺晟電子於2017年組成樺晟集團。近年來適逢國家大力發展離岸再生能源，為掌握國家推動風電事業供應鏈本土化的商機，樺晟電子攜手世紀鋼鐵共同合作，為台灣離岸風電鋼構產業本土化貢獻心力。

(工商 )