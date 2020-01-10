台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨工廠股份有限公司（2012）10日公告2019年12月合併營收為新台幣7.92億元，與前一個月相比成長8.43％，創近四個月來新高，累計2019年全年合併營收為93.33億元，與去年同期相比減少5.15％。

春雨說明，大陸因幾項重大工程標案完成驗收，加上當地政府積極推動基礎建設，及公司調整策略得宜，東莞子公司去年12月營業額較同期成長了30％，創單月歷史新高，雖有中美貿易影響，仍然逆勢成長；而印尼子公司表現依然亮眼，12月單月出貨不但持續暢旺，累計2019年印尼全年營收來到15.4億元歷史新高，年成長率13.38％。

因為如此，去年12月來自台灣地區扣件需求雖有客戶調整庫存下單減少，但海外地區出貨出現回溫，特別是大陸、印尼地區成長，進而帶動整體營收反彈，創下近四個月新高。

春雨表示，今年第一季雖為傳統淡季，但2020年中國基礎工程推動，對鋼鐵與扣件需求升溫，加上推動自有品牌策略奏效，業績持續加溫。台灣則因公共建設持續推動，加上台商回流建廠，建築用扣件與螺絲等需求上揚趨勢不變。此外，市場預期中鋼將調高第二季盤價，有助提高下游廠商回補庫存意願。而印尼廠也因為出貨維持高峰，正加速擴充產能因應市場需求，公司審慎樂觀看待後續營運逐步回溫。

此外，台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料（5009）10日公告2019年12月合併營收為新台幣8.32億元，較上個月增加6.88％，較2018年同期減少2.01％，累計2019年自結全年合併營收為105.62億元，與2018年相較，增加2.72％。

榮剛表示，12月營收8.32億元，有關工具鋼的市場狀況，工具鋼原料鉬、釩等價格已跌至歷史低點，市場短期底部有浮現的跡象，因中美貿易戰尚未解除，下游產業仍在低檔的前提下，榮剛仍把重心放在航太、油氣與能源三大區塊，持續透過高附加價值優化產品組合。

榮剛2019年合併營收105.62億元，不僅連續兩年年營收站穩百億元的紀錄，也比2018年增加2.72％，正是三大高附加產品優化效益顯現的成果。

榮剛表示，航太訂單能見度已看到2020年下半，航太用鋼製程中的真空重熔精煉爐（VAR）去年底交貨兩台後，目前將照原進度將於2、3月完成安裝進行投產，屆時可望進一步提升航太產品線的營收。油氣與能源部分，中東近期局勢緊張油價看漲，對鑽油需求利多，而對榮剛真空感應熔煉爐（VIM）將有正面挹注，目前VIM產能利用率穩定增加，今年目標上看五成。

榮剛表示，第一季雖因1、2月營業天數較少屬傳統淡季，三月起可望隨著三大高附加應用產品的需求穩定，配合市場需求回穩逐漸回復成長。

(工商 )