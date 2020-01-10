華南金控10日晚間在「華南銀行總部大樓」舉辦尾牙暨歲末年終激勵大會，華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬期許，去年獲利創下歷史新高，感謝各公司員工的打拚與貢獻，交出了一張優異成績單，有信心在2020年更好，業績一定可以再攀高峰。

張雲鵬說，華南金2019年全年累計合併稅後淨利為159.39億元，再創歷史新高，各子公司的績效值得肯定，新年將以「愛如此幸福」來努力。

子公司上面，張雲鵬說，去年華南銀行稅前盈餘176.75億元，創下創立100年來獲利最高紀錄。

華南永昌證券稅後盈餘9.31億元，經紀市佔率創歷年新高，於同業中排名，由前年的第九名，進步到第八名。

華南產險稅後盈餘6.51億元，簽單保費收入達到90.73億元。

張雲鵬說，展望2020年，國際間因各國貿易戰及地緣政治風險仍存在諸多不確定因素，國內則有純網銀與同業發展FinTech（金融科技）的激烈競爭，希望能有更多子公司成為華南金的獲利新引擎。

(工商 )