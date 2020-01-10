公路總局預估春節期間桃園地區的返鄉車潮分為二波，民眾出發前隨時注意路況。（公路總局提供／邱立雅桃園傳真）

為讓今年農曆春節接通順暢，公路總局第一區養護工程處建議，春節期間北部地區的中短程旅遊，用路人可以利用台61線及台31線作為桃園地區與台北、新竹間往返的替代道路。同時也要注意部分快速道路與國道交流道將有封閉狀況，出發前請特別留意。

公路總局預估春節期間桃園地區的返鄉車潮分為二波，第一波返鄉團圓車流預計自1月22日午後開始出現南向車流，預估將集中於22日下午至24日上午，出現在國1及國3的交流道附近；第二波預計自25日中午起至26日下午出現初二回娘家車潮，車流無方向性，南北向主要交通要道皆車多；第一區養護工程處呼籲用路人可以提早出發，避開車多時段。

要特別注意的是，台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道，於25日初一當天0時起至1月27日初三的24時止，南下匝道將封閉，預定經由台66線銜接國道1號南下的用路人，可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。

春節期間桃園地區的交通熱點預估會出現在往返大溪、慈湖、石門水庫的各交通要道，車多時段則為午後至晚餐時間，建議用路人盡量避開尖峰時段並改行替代路線，將可節省旅行時間。

高速公路局預定27日初三至28四初四的0時至24時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，建議北上的用路人可續行台61至前方86.2公里附近，左轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。

公路總局依據往年經驗，由台66線連接台61線南下的車輛，常因台61線觀音交流道前號誌無法消化車流而造成車陣回堵，第一區養護工程處建議用路人可以由台15線南下，至台61線永安交流道上西濱快。

而國道1號湖口至新竹路段為重現性易壅塞路段，第一區養護工程處規劃台31線及台1線為往返桃園及新竹間的短程國道替代道路，建議民眾改道行駛，以避開國道壅塞車路段。

台61線西濱快新豐至鳳鼻段預定於1月22日通車，屆時將串接東西向快速公路台64、66、68線，與國道系統連結成區域路網，形成台北、桃園、新竹區域之中、短程運輸走廊及國道替代路線。

(中時 )