風景區常見到一池一池的溫泉魚池，人們把腳放進魚池，魚就會開始吃腳皮，有些人稱之為「魚療」，在亞洲相當盛行，甚至傳到歐美各地。但魚療可能傳染疾病，更可能因此染病上「脫甲症」。

一名20歲女子半年來深受腳指甲脫落所苦，醫師發現她第一到第三隻腳趾的甲片出現橫向斷層，呈現前後2片指甲交疊，診斷是脫甲症（onychomadesis）。

但問診時，病患表示指甲脫落前沒有外傷，不會疼痛，沒有因為運動、跑步而造成指甲受傷，也沒有家族史、重大病史或不當用藥紀錄，過去幾年不曾吃藥或施打疫苗。最後發現，指甲出現問題前的前幾個月，她曾去泡腳，讓小魚在水裡吃腳皮，因此醫生懷疑可能就是溫泉魚惹的禍。

這個案例刊登在《美國醫學會雜誌：皮膚科學（JAMAdermatology）》，提出報告的康乃爾大學醫學院教授李普納（Shari Lipner）說，這是他所知第一起可能因為魚療引起的脫甲症。但他也指出，魚吃腳皮和脫甲症之間的關聯性還不明確。

（有女子因體驗給魚吃腳皮，被診斷罹患了脫甲症。圖片來源：JAMA Dermatol. 2018;154(9):1091-1092.doi:10.1001/jamadermatol.2018.1827）

志勛皮膚科主治醫師、專精指甲疾病的李勇毅指出，脫甲症不會痛癢，但會影響外觀及造成生活不便，例如鞋襪可能勾到。

脫甲症不算罕見，一般是因為發燒、手術、壓力、腸病毒、孕婦生產或化療，導致指甲血液循環下降、停止生長，循環恢復後新的指甲長在舊的下面，因此只要致病原因解決，大多會自癒，「魚吃腳皮造成脫甲症，我持保留態度，除非真的造成很嚴重的感染、發炎，否則機率很低。」不過他也指出，魚吃腳皮確實可能有感染風險。

●溫泉魚療夯 但隱含感染風險

魚療源於土耳其的坎高（Kangal）。當地人發現，乾癬病患把腳伸入魚池後，魚會吃乾癬患部而不會傷害正常的皮膚。李普納指出，魚療從10年前開始流行至今，除了一些證據還不明確的醫療效果，例如治療乾癬和濕疹之外，還有傳言能讓足部光滑、降低腳臭、增進血液循環和消除細菌及黴菌。

但是，醫師不鼓勵這麼做，「乾癬患者給魚吃腳皮就是去角質，但同時也會造成肉眼看不到的傷口，傷口的地方更容易有新的乾癬病灶，」李勇毅說。

至於溫泉魚為什麼會吃腳皮，魚療的魚種大多是淡紅墨頭魚（Garra rufa）和大口小鯉（Cyprinion macrostomus），以浮游生物為食，但牠們是雜食性，如果食物缺乏，牠們也會吃其他食物，例如死去的腳皮和角質。

魚療也可能引發感染。魚池通常不會定時消毒，過程中可能產生傷口而感染，皮屑也會傳染疾病如香港腳、病毒疣、甲溝炎等等。之前傳言，魚療可能傳染B型肝炎和HIV，李勇毅認為機率很低，「B型肝炎和HIV都是血液和體液傳染，魚療雖然可能造成傷口，但很小甚至肉眼看不見，且幾乎不會出血，即使出血，量也很低，經水稀釋後病毒數量更低，反而要擔心其他皮膚疾病的感染風險。」

目前已經有2例因為魚療造成金黃色葡萄球菌和海洋分枝桿菌的感染，2018年也有一名澳洲女子去泰國體驗魚療而感染希瓦氏菌（Schwelmenella），導致腳趾截肢。因此在美國已經有10個州禁止魚療。

●感染機率低 但建議最好這樣做

魚療雖然感染機率不高，但李勇毅還是建議幾類人要特別注意：

1. 糖尿病患、下肢循環不良、或免疫力低下的人應避免。

2. 有香港腳、病毒疣的人，應盡量避免以免傳染給別人。

3. 腳部已經有感染、發炎，例如有傷口、甲溝炎等等，魚療可能惡化症狀。

4. 如果是健康的人，可以自己準備拖鞋，因為泡腳鞋子可能不會放在身旁，而是會赤腳或穿店家提供的拖鞋，這樣就有可能感染病毒疣或香港腳。

5. 泡完腳後要沖洗乾淨、擦乾。如果可以，建議塗抹乳液或抗生素藥膏來保護皮膚和傷口、加速復原。

(中時電子報)