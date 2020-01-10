街口託付寶因「保證收益1.5％」踩金管會紅線，街口集團執行長、街口投信副董事長胡亦嘉日前以保護街口投信員工為由，改派街口投信法人代表暫代董事長。不過，街口投信10日已召開臨時董事會，推選原任董事長高武忠回鍋擔任董事長。

街口投信10日發布重大訊息說明，因董事高武忠具備豐富金融專業知識及經營金融機構的經驗，經全體出席董事同意推選高武忠擔任董事長。高武忠在證券、財富管理資歷豐富，2011年至2017年擔任國票綜合證券總經理、在元富證券、群益證券也都任職過。

街口託付寶在金管會核准前就大打廣告，標榜「年化收益1.5％」且合作廠商為街口投信，讓金管會大為感冒，金管會證期局6日至街口投信進行突襲查核、詢問，引起胡亦嘉不滿，自行宣布改派街口投信的法人代表，原任董事長高武忠不再具有董事身分，並由副董事長胡亦嘉暫代董事長職務。

不過，在胡亦嘉與金管會溝通後，胡亦嘉承諾一切商品會「合法、合規」且會將廣告先下架。而證期局9日也明確表示，只要託付寶服務涉及「保障收益概念就不合規，且連金融監理沙盒都不必進，因為實驗創新的前題是必須合法。

(工商 )