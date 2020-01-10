特力（2908）10日公佈營收，2019年因撤大陸13家店一次性認列虧損屬短空長多，衝擊到全年營收達380.6億年減4.6％，特力集團總裁何湯雄強調，今年貿易事業仍是主力，越南總部興建完工建置供應鏈有望在年底起投產，而台灣零售亦逐季擴大電商與社區店，合併營收挑戰全年400億大關。

特力12月合併營收34億2,000萬元，與去年同期營業額比較增加1.4％。其中貿易營收為15億元，受惠於客戶需求旺盛而拉貨增加挹注，貿易事業體業績較去年同期大幅成長18.2％，成長動能顯示北美經濟依舊暢旺客戶拉貨力道依舊強勁。而零售部分包括大陸與台灣為16.1億元，台灣零售事業體12月合併營收15億5,000萬元，較去年同期成長2％，已連續三個月較去年同期成長，顯示從周年慶購物季起需求力道依舊強勁，可望延續至農曆年前。

特力累計全年合併營收380.6億元，主要受到和樂撤出中國閉店影響，整體營收較去年同期減少4.6％，今年特力貿易將持續加強推動南向計劃與供應商發展更深及更廣的策略合作，以持續強化核心競爭力。零售事業除了虛實整合「線上行銷線下體驗」新零售模式外，特力屋通路更將積極拓展小型店，主動走向社區，目前包括林口、蘆洲、中壢龍岡等五店，2020今年會快速擴張至30～40家。

(工商 )