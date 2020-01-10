林國慶10日上午在山區做最後衝刺，傍晚則回到中埔鄉徒步掃街力求勝選，支持者也沿路徒步陪伴。（張亦惠攝）

陳明文（中）選前之夜選在中埔鄉徒步掃街，與對手林國慶先後出發，較勁意味濃厚。（陳明文競選總部提供／張亦惠嘉縣傳真）

陳明文陣營10日晚間在中埔鄉三和地區徒步踩街，做最後衝刺，沿途隊伍長約500公尺，展現高人氣。（陳明文競選總部提供／張亦惠嘉縣傳真）

2020立委選舉嘉縣第二選區共有6位候選人參選呈參選爆炸狀態，10日最後衝刺階段各候選人在各鄉鎮掃街，備受矚目的陳明文及林國慶則不約而同選在中埔鄉徒步掃街，警方為避免2陣營強碰，協調林國慶陣營晚20分鐘出發，雙方較勁意味濃厚。

陳明文10日上午與縣長翁章梁、中埔鄉長李碧菁、議員羅士洋等人在中埔鄉進行戰車掃街，下午更回防民雄街上，傍晚6點開始自中埔後援會出發由夫人廖素惠、議長張明達等人陪同在中埔鄉三和地區徒步踩街，做最後衝刺，沿途隊伍長約500公尺，展現高人氣。

陳明文表示，選前三天在山區10鄉鎮做選前拜票，看到選民給予熱情招手，感受到選民對守護台灣的重視及對他的期待，陳也大力呼籲年輕朋友今天記得要返家投票，一起守護台灣，讓嘉義更進步。

林國慶上午也持續在竹崎、番路、中埔地區掃街，傍晚6點20回到競選總部設立地點中埔鄉徒步踩街，林國慶由藝人李㼈、議員林于玲陪同徒步踩街，林也不忘提醒支持者，千萬要理性，對對方陣營的支持者微笑，不要擦槍走火，車隊沿途也受到民眾熱烈歡迎，與陳明文互別苗頭。

原兩陣營皆預計在6點出發，但為避免強碰，林國慶陣營配合警方指示延後20分鐘出發，中埔分局也針對兩組造勢活動規畫前導、殿後及側衛維安人員，並預置狀況疏處及蒐證警力，共計動員56名警力。

(中時 )