小英凱道造勢交管 男藝人開車硬闖與警方爆發衝突 19:272020/01/10 中時電子報 湯萱樂 、中時、 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨總統候選人蔡英文陣營10日在北市凱道舉辦選前之夜。(黃世麒攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文晚間在凱達格蘭大道舉辦「團結台灣 民主勝利」選前造勢晚會，為維護周邊活動交通秩序與安全，臺北市政府警察局規劃相關交通疏導、管制措施周圍實施交管禁止車輛進入。不過晚間傳出有男藝人開車強闖，與警方發生強烈肢體衝突。 ETtoday新聞雲報導，趙駿亞晚間開車路經仁愛路跟林森南路路口的管制區時與警方爆發口角，甚至有肢體衝突。 (中時電子報) #開車 #晚間 #男藝人 #爆發 #造勢晚會 也許您會感興趣 推薦閱讀 嗶經濟爆發 行動支付破千億 04:102020/01/06 財經要聞 w-inds.綜藝魂爆發 「是在哈囉」逗樂台粉 04:102020/01/06 娛樂新聞 防堵疫情 傳港擬修法強制隔離病患 15:322020/01/07 兩岸 蔡搶攻中部搖擺州 行程大爆發 04:092020/01/09 話題觀察 韓國瑜百萬庶民造勢晚會 警出動1200警力維安 13:432020/01/09 社會 《翻爆晚間精選》民進黨員剪黨證 呼籲年輕人挺韓 17:282020/01/09 政治 上百萬韓粉過境 凱道旁便利商店貨架掃空 20:462020/01/09 政治 韓國瑜凱道造勢晚會 侯友宜：找回台灣人的精神 22:512020/01/09 政治 韓凱道造勢晚會 百萬人相挺 04:092020/01/10 焦點新聞 蔡英文今晚凱道造勢 警方公布交管措施 10:152020/01/10 社會 社會熱門新聞 小英凱道造勢交管 男藝人開車硬闖與警方爆發衝突 - 社會 投韓國瑜都開藥？女醫師開玩笑急刪文 - 社會 情侶車廂內「兩腳交纏」 激吻 網羞喊：進去了 - 社會 小三被正宮打成豬頭 網見「正常照」驚呆 - 社會 彰化9旬翁過馬路遭輾斃 行車紀錄器畫面曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。