總統蔡英文晚間在凱達格蘭大道舉辦「團結台灣 民主勝利」選前造勢晚會，為維護周邊活動交通秩序與安全，臺北市政府警察局規劃相關交通疏導、管制措施周圍實施交管禁止車輛進入。不過晚間傳出有男藝人開車強闖，與警方發生強烈肢體衝突。

ETtoday新聞雲報導，趙駿亞晚間開車路經仁愛路跟林森南路路口的管制區時與警方爆發口角，甚至有肢體衝突。

(中時電子報)