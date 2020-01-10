破千藍營支持者上街讚聲國民黨立委候選人蔡育輝。（莊曜聰攝）

台南市立委第一選區藍綠候選人都回師大票倉新營，徒步遊行拉抬氣勢，民進黨候選人賴惠員（左二）帶領支持者一路前往綠帶公園，再上台發表演說。（莊曜聰攝）

賴惠員支持群眾手拿旗幟及螢光氣球，相當顯眼。（莊曜聰攝）

選前之夜拚選票，台南市第一選區藍綠立委候選人都選擇在大票倉新營造勢，發動群眾繞行新營街區，熱鬧得宛如嘉年華會，國民黨候選人蔡育輝「守護溪北團結之夜」聲勢驚人，吸引破千支持者參與；民進黨候選人賴惠員也從競選總部出發，眾人浩浩蕩蕩走到綠帶公園發表演說，雙方拚場激烈。

蔡育輝的遊行隊伍有陣容浩大的國旗隊，還有揮舞著競選旗幟的支持者，現場一片旗海飛揚，還有超過3公尺高的巨人娃娃及圍繞在周邊小恐龍人型公仔，相當吸睛，群眾從競選總部出發，包括無黨籍市議員趙昆原、同黨市議員張世賢等人都來相挺，希望選民支持，一起下架「討厭的民進黨」。

蔡育輝指出，溪北的鄉親過去非常支持民進黨，但溪北卻越來越沒落，讓人感慨萬千，他在自己競選總部的牆面上，掛有一幅包括選區11個行政區的大地圖，上面羅列著各自需要的建設項目，若能順利當選進入立法院，他一定盡全力去推動建設，重拾溪北過去的榮景，希望鄉親集中選票支持。

賴惠員與支持者則從中山路的競選總部出發，眾人手上拿著手搖旗幟及螢光氣球相當搶眼，長長人龍估計也突破千人，行經之處也是人聲鼎沸，也有不少中途加入的支持者，隊伍在進入三民路與民權路口的綠帶公園後，賴也上台發表演說，呼籲選民重視手中的關鍵選票。

賴惠員說，民進黨陣營雖然獲得年輕世代的大力支持，但是比起身體力行實現目標，還是國民黨的死忠支持者較有動員力，因此她要特別呼籲年輕人，「我們的台灣，我們決定」，別讓他人的選票限制台灣的未來，勇敢用選票保護民主。

(中時 )