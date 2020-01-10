印度最高法院今天表示，無限期關閉印度控制克什米爾地區的網路服務是不必要的，既違憲也違法，下令印度控制克什米爾當局在一週內審視在當地的所有限制性命令。

最高法院大法官拉瑪納（N.V. Ramana）與另外兩名法官今天召開合議庭宣讀判決書說，無限期關閉克什米爾網路服務是不必要的，違反印度電信規定，命令克什米爾當局一週內審視在當地的所有限制性命令。

新德里電視台（NDTV）等印度媒體報導，拉瑪納強調，言論自由是民主體制中不可或缺的工具，且根據印度憲法第19條第1款，自由上網是基本人權之一，政府不能任意中斷自由流動、網路和基本自由等人民權利，政府的決定也不能成為中斷網路服務的理由。

判決書說，在中央政府廢除憲法第370條（條文賦予印度控制克什米爾特殊自主地位）後的5個月間，政府在查摩與克什米爾（印度控制克什米爾的行政區名稱）所作的限制性命令都將公開，以便讓人民可對命令的適法性提出質疑。

最高法院也批評印度政府在廢除憲法第370條、把查摩與克什米爾省分為查摩與克什米爾中央查轄區和拉達克中央直轄區後，反覆使用殖民時代的刑法第144條規定授權地方當局禁止大型集會，這項法律不能成為壓迫異議的工具。

這份判決書強調：「我們盡力在人權與自由及安全之間取得平衡，我們只是在這裡確保公民獲得他們的權利，不會深究這些命令背後的政治意圖。」

印度總理莫迪領導的政府去年8月5日做出廢除憲法第370條的決定後，立刻增派軍警進駐印度控制克什米爾，對當地實施宵禁、拘捕軟禁政治和意見領袖，且中斷網路與電話服務，其中網路迄今仍未恢復，即便政府宣稱恢復的行動電話服務，但迄今在克什米爾多處仍沒有真正恢復，引起國際人權組織和印度自由派人士的批評。

印度國大黨領袖阿薩德（Ghulam Nabi Azad）、克什米爾時報（Kashmir Times）總編輯芭欣（Anuradha Bhasin）等人隨後向最高法院提出訴願，要求政府撤銷限制克什米爾自由與人權的相關命令，包括中斷網路等，最高法院今天做出判決。（

(中央社)