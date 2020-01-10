民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝（中）在選前之夜籲請大家集中選票投給「新竹隊」。（陳育賢攝）

10日晚間選前之夜，民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝選擇以動物氣球玩偶歡樂遊行方式作最後競選活動。（陳育賢攝）

10日晚間選前之夜，民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝選擇以動物氣球玩偶歡樂遊行方式作最後競選活動，晚間7點與市長林智堅、總召柯建銘及所有黨籍議員、大批親子支持者在市區開心遊行，並呼籲大家集中選票投給「新竹隊」。

鄭宏輝表示，台灣正面對外界威脅，他呼籲一定要團結支持蔡英文與鄭宏輝的台灣隊以及他與市長林智堅、總召柯建銘鐵三角的「新竹隊」，大家一定要團結，台派沒有分裂本錢。

他強調，他要做的是讓台灣未來、新竹未來更好的事，這才是新竹市民需要的，雖然他面臨很多造謠與抹黑，但他是與林智堅「同心意」的候選人，能支持新竹建設，他也是跟蔡英文同心意的候選人，能在國會守護民主，選戰180天以來，他踏實提出政策、傾聽民意，呼籲新竹市民團結起來，把對他的支持換成選票。

林智堅則強調，新竹隊長時間在地經營，沒有人是為了選舉來到這塊土地，不是投機政治工作者，他們無時無刻不希望這座城市更好，他也說，雖然他的施政滿意度高達8成，但因政黨政治的關係，其2018年的選戰得票率仍只有約5成，新竹沒有分裂的本錢，未來的新竹市立委一定要成為他建設新竹的助力而不是阻力。

今晚的遊行隊伍一改過去競選劍拔弩張的緊張氣氛，而以動物玩偶嘉年華方式掃街，整個隊伍綿延數百公尺，現場像是辦兒童歡樂晚會般開心又熱鬧，整個競選活動並在此氛圍結束。

(中時 )