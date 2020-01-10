民眾黨主席、台北市長柯文哲今(10)日率領重兵至新北市三重，從早到晚輔選第三選區立委候選人李旻蔚，連排三場掃街行程，幾乎踏遍三重每個角落，選前之夜中，柯更先為李旻蔚助講，才趕往民眾黨晚會，展現必拿下三重立委的決心。

柯文哲指出，李家三代都在三重服務，是真正的在地代表，李旻蔚年輕有能力，絕對是優秀的立委，「民眾黨不是隨便推薦人，絕對是選擇比較好的，請鄉親要支持三重的女兒李旻蔚。」

柯也大酸對手余天，不但沒住三重，又找不到人，更被公督盟評為零質詢立委，「區域立委要為地方服務，三重立委一定要選三重人，才能為地方打拚。」

李旻蔚致詞時則感性透露，參選以來全家飽受壓力，但這也代表三重將要覺醒，「相信到現在，大家都還在猶豫到底要投給誰，我和大家都一樣住三重，三重永遠是我溫暖的家，請大家一定要支持在地子弟。」

李旻蔚更呼籲，三重人不要再被政黨綁架，要投給真正在地、會做事的人，「拜託大家今晚回去思考，什麼樣的立委對三重才有幫助、對台灣才有幫助。」

(中時 )