日本MUJI無印良品迎來2020年即進駐松山車站開出全台第50家門市，完成台灣50家店里程碑；目前全台居家生活複合店業種中，較之IKEA、HOLA、法雅客、台隆手創館等連鎖，MUJI還擁有書店、衣料與餐飲等，不僅全台店數居冠，普及率高，且生活提案種類數成為市場指標。

MUJI無印良品指出，松山車站門市位於捷運與台鐵共構樞紐，不僅鄰近學區，地處饒河街夜市與五分埔商圈，帶來在地居民、外來遊客、學生及通勤人潮等不同面向的消費客群，為滿足多樣消費需求，提出更全方位的生活提案，除了男女服飾、童裝、家具、家居品、美妝保養品及各式文具小物外，更強化MUJI to Go旅行商品推薦，設計獨立展檯。

在服務面上為加深與顧客互動與交流，開幕即備齊完整的3A專業顧問服務，包括「家具配置顧問IA」、「服飾造型顧問SA」與「體驗服務顧問EA」等，消費者若有家具選購、服飾搭配疑問或美妝保養諮詢，都可免費預約。

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