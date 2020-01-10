蔡英文高雄競選總部10日晚間舉辦光復高雄之夜，總統府祕書長陳菊上台致詞，對於去年高雄接班沒成功她感到很抱歉，但明天一定要集中選票，把鬱卒化做選票，挺高雄、挺台灣、挺小英。主持人也喊現場超過20萬人。

陳菊表示，今晚是決定台灣未來的最後一夜，關心這場選舉的人，也很煩惱選舉的結果，但她對台灣很有信心、對高雄也很有信心，不管國民黨前一天在台北造勢，喊有多少人，都要集中選票，挺高雄、挺台灣、挺小英。

她說，高雄本來就是歹命仔，工廠在高雄、稅收在台北，但高雄還是拚到大粒汗、小粒汗，大家都做的很辛苦。高雄人過去一年很鬱卒，很多抹黑，也不斷被攻擊，但蔡英文執政後，高雄人很感動，民進黨執政、高雄不一樣。

她也提到，巿長選錯了，可以重新選擇，但總統選錯了，可能以後就沒有選舉。香港1997回歸中國22年後站出來要民主，台灣拚到現在，有蔡英文守護台灣主權、堅持自由民主，拜託大家一定要把台灣顧好、把蔡英文顧牢牢。

(中時 )