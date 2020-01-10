民進黨10日晚間在鳳山區民進黨高雄競選總部廣場舉辦2020蔡英文、賴清德光復高雄選前之夜造勢晚會，綠營在晚會開始前特別請來總統府祕書長陳菊在下午5時發放限量3萬份的「光復高雄」紅包袋，選前之夜造勢晚會也在發完紅包後正式展開。

民進黨10日晚間在鳳山區民進黨高雄競選總部廣場舉辦2020蔡英文、賴清德光復高雄選前之夜造勢晚會，雖然晚會剛開始，現場人潮稀稀落落，但沒多久入場的人潮絡繹不絕，競總前廣場被民眾塞的水泄不通，主辦單位表示，現場至少湧入15萬人。

(中時 )