高雄》光復高雄選前之夜造勢晚會 現場大爆滿塞爆競總廣場 19:552020/01/10 中時 洪浩軒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 光復高雄選前之夜造勢晚會，入場的人潮絡繹不絕，競總前廣場被民眾塞的水泄不通。（洪浩軒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨10日晚間在鳳山區民進黨高雄競選總部廣場舉辦2020蔡英文、賴清德光復高雄選前之夜造勢晚會，綠營在晚會開始前特別請來總統府祕書長陳菊在下午5時發放限量3萬份的「光復高雄」紅包袋，選前之夜造勢晚會也在發完紅包後正式展開。 民進黨10日晚間在鳳山區民進黨高雄競選總部廣場舉辦2020蔡英文、賴清德光復高雄選前之夜造勢晚會，雖然晚會剛開始，現場人潮稀稀落落，但沒多久入場的人潮絡繹不絕，競總前廣場被民眾塞的水泄不通，主辦單位表示，現場至少湧入15萬人。 (中時 ) #蔡英文 #光復高雄選前之夜 #賴清德 # 也許您會感興趣 推薦閱讀 不只台南會翻 是全台都會翻 01:062020/01/06 政治要聞 蔡英文嘉義市掃街 展現高人氣 12:432020/01/07 政治 小英與李遠哲們那場密會 04:102020/01/08 時論廣場 175名博士團質疑蔡英文論文門 呼籲蔡出來面對 16:332020/01/08 生活 新聞透視》小英要選民歸隊 3大盲點待化解 04:102020/01/09 政治要聞 倒戈了！經營4年「蔡英文後援會」粉專 竟改挺韓 11:012020/01/09 政治 韓辦批蔡是翹班總統： 美伊緊張竟在台中掃街 11:092020/01/09 政治 郝龍斌批民進黨騙選票賺鈔票 呼籲用選票教訓蔡英文 18:022020/01/09 政治 韓辦籲：中華民國派支持韓國瑜 下架蔡英文 10:152020/01/10 政治 震撼彈！林環牆提2關鍵電郵：蔡2011年偷渡論文未果 11:442020/01/10 生活 政治熱門新聞 直播》蔡英文現身高雄大造勢 現場人潮破30萬！ - 政治 韓國瑜凱道完整空拍影片曝光....網嚇呆：看到銀河系！ - 政治 韓高雄大造勢最新空拍 網感動：國旗海再現！ - 政治 蔡英文高雄大造勢空拍畫面曝光 網大驚 - 政治 直播》韓夢時代造勢破15萬人 邵曉鈴激動連3喊：下架民進黨 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。