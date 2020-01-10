雖然美國總統川普宣稱美中第二階段協定談判已經開始，但學者認為此一談判的難度更高，也不會達成大型協議。而美國多次提到的大陸將在2年內增加對美採購2000億商品，根本就是「不可能的任務」。

據《美國之音》報導，在沉默一個多星期後，北京終於宣佈將派團赴華盛頓簽署美中貿易的第一階段協定。在紐約舉行的一場有關中國大陸經濟的研討會上，美國與大陸專家學者對此進行了討論。

美國經濟學家認為，習近平上台後，扭轉了過去的改革開放大政方針，在這樣的大背景下，美中不可能達成有意義的協定。總部在紐約的榮鼎諮詢集團 (Rhodium Group) 的聯合創始人榮大聶 (Daniel H. Rosen)說，大陸現在還未決定在談判中想要什麼，不太可能談出一個新的大協議或大框架。過去大陸有一套清晰的一攬子政策，設定市場經濟的目標與政府的界限，現在必須重新審視那些基本概念。

華盛頓主要智庫彼得森國際經濟研究所的大陸經濟專家拉迪（Nicholas Lardy）說，第一階段協議中，多數重大問題並沒有解決，包括國家補貼、國家工業政策等等。

此外，報導說，大陸官方雖然還沒有就協議作過任何表示，但來自北京的經濟學家們卻一致指出，美方宣佈的大陸對美產品採購承諾幾乎是個不可能實現的任務。

北京大學中國宏觀經濟研究中心主任盧峰說，「對今明兩年2000億美元的額外採購，這意味著大陸從美國的進口將比去年增長70%以上，有些甚至估計要增加80%到100%，這取決於以哪一年為基準，而這幾乎是不可能的。」

拉迪認為，大陸方面對這個協定未透露任何資訊可能有難言之隱，「他們從來沒有說過同意在未來兩年要向美國進口2000億美元商品，他們從來沒有具體談到對購買任何農產品的承諾。而美方發佈了很多詳細內容，中方卻相對很安靜，也許是因為國內的政治原因，中方談判官員不想顯示對美方作了很多讓步，因為在現在的形勢下在政治上是非常困難的。」

清華大學和香港中文大學客座教授秦曉說，「對購買大量美國農產品和能源產品的承諾是不可持續的，也將對全球貿易的自由競爭帶來負面影響。」他說，美國表示第二階段協定將著重結構性問題，但從未明確界定什麼是結構性問題。大陸的結構性問題實際上制度性的，是政府和市場的關係，這是大陸無法回避的問題，也絕不應低估所面對的困難。

(中時電子報)