據新加坡聯合早報網10日報導，美國國務院初步批准出售多達12架F-35匿蹤戰機以及相關設備給新加坡，美國國會將在30天內做出最終定奪。

美國國防安全合作局10日發文告說，國務院已通知國會有關這項總值27.5億美元（約新台幣824.1億元）的軍備銷售提案，內容是向新加坡出售多達12架F-35B型短距起飛與垂直降落型戰機（STOVL）及相關設備。

文告也強調，擬議出售F-35戰機，並不會改變本區域的基本軍事平衡。

對此，新加坡國防部答覆媒體詢問時指出，去年4月5日向美國申請購買四架F-35B型戰機，之後可選擇再添購八架。

美國國務院就這項申請，向美國國會提呈通知書，遵循的是美國對外出售軍事裝備的法律要求，屬於例行作業。國會有30天時間對此做出定奪。

新加坡國防部也進一步解釋，國會通知書並非正式的買賣合約。倘若通知書在美國國會通過，雙方必須再就交貨與驗收書的正式條款進行談判。

若購買成功，新加坡將成為繼澳大利亞、日本和南韓之後，第四個擁有F-35戰機的亞太地區國家。

F-35系列戰機具備匿蹤和超音速巡航能力，是當今世界最先進戰機之一。這一系列戰機分為F-35A、F-35B和F-35C三種型號，分別為「常規起降型」、「短距起飛或垂直降落型」和「航空母艦起降型」。

(中時 )