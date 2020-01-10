捷迅（2643）2019年下半年引進新客戶，強化現有客戶業務，第四季業績創下新高，全季營收9.80億元，年增30.51％創單季新高，全年營收32.17億元，年增18.14％，也是創新高。公司估計今年全年可以有更好表現。

捷迅高階指出，公司去年下半年已引進科技、傳產與電商新客戶，原有客戶公司強化服務，也爭取到更多的貨量，因此每個月營收都有二位數成長，其中10月營收2.94億元，年增23.98％，11月營收在雙11加持下，達3.50億元，年增36.82％，創下單月新高，12月營收3.35億年增率30.31％。由於去年上半年基數低，今年上半年在估計也將衝出好成績。

該公司今年前三季營收22.38億元，較去年同期成長13.43％；EPS2.85元，年增率達50.79％，加上第四季創下連續七季成長紀錄。

捷迅目前正在辦理377萬股現金增資，每股面額10元，發行價格每股35元，預計本月中旬完成現金增資，可募得1.32億元，做為償還貸款與充裕資金所用。

在獲利方面，公司前三季毛利率由去年同期10.18％提高到11.31％，第四季估計亦可維持11％以上，將帶動單季獲利跟著營收衝高。

捷迅高階分析，今年中美貿易問題、伊朗情勢與美國選舉等都會影響全球經濟，民間消費力仍需觀望，產業像5G、AI、通訊、手機等還是看好，捷迅能夠擺脫可能的不利因素，看好今年成長率，主要是和客戶的往來加深加廣，並新增客戶，另電商業務的開拓也是主因。

(工商 )