基隆港務分公司今（10）日表示，2019年基隆港全年度客運量達109萬人次，再度刷新歷史紀錄。其中最受矚目的是國內渡輪，基隆-馬祖航線旅客人次自2016年開始逐年降低，但2019年不但中止頹勢，更超越2012年的高峰10.4萬人次，共計有11萬人次。

基隆港務分公司說，在國際郵輪方面，基隆港去年國際郵輪旅客約達94.6萬人次，相較2018年的94.1萬人次有小幅成長，其中去年掛靠港郵輪旅客約占總國際郵輪旅客人次的22.5％，可見基隆港不僅是郵輪母港表現亮眼，對於造訪台灣的掛靠港航線吸引力也超強。

基隆港務分公司表示，去年也是眾多新紀錄的一年，如5月1日盛世公主號、輝煌輪、寶瓶星號3輪同靠基隆港，創基隆港單日累計總噸位客輪最大之紀錄；7月8日盛世公主號、世界夢號同靠基隆港，創史上單日最多母港旅客紀錄；11月3日世界號、新浪漫號、寶瓶星號、威士特丹號、中遠之星號5艘客輪同靠基隆港，創有史以來單日最多客輪造訪紀錄。

細數2019年，基隆港務分公司說，基隆港持續耕耘，包含硬體設施的提升，例如：捐助移民署建置新一代自動通關系統、啟動現正進行中的東、西旅運中心擴建及改建工程；在郵輪產業推展方面，基隆港與韓國仁川港簽定MOU、與日本博多港展開每年輪辦之聯合行銷會，皆展現基隆港加強串聯亞洲知名港口橫向聯繫的積極作為，及強強聯手共同推動郵輪產業的企圖心。

基隆港務分公司指出，今年將是值得期待的一年，整體基隆港客輪市場反應熱絡，預計有10艘郵輪將首航基隆港，預測市場成績將較108年更加成長。尤其東岸旅運中心將於2020年完成，也大幅優化旅客的旅行體驗，臺灣港務公司亦將持續強化軟硬體建設的提升，同時與交通部觀光局、各地方政府緊密合作，共同強化行銷海路旅遊產業，進而帶動臺灣整體經濟發展。

(工商 )