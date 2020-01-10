國民黨雲林縣第一選區立委候選人張嘉郡選前之夜，回防虎尾大票倉，以「團結虎尾」為主軸，號召鄉親齊步走，沿途不少商家及民眾或揮手、或按讚表達支持。

雲林縣長張麗善、國民黨不分區立委候選人林文瑞、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代會主席林嘉弘、議員黃美瑤、王鈺齊與黃凱等人，都加入團結齊步走的行列。

浩浩蕩蕩掃街隊伍由競選總部出發，沿途鞭炮聲不絕，還有搖滾樂車、燈光車及小蜜蜂機車隊，宛如一場嘉年華會，張嘉郡呼籲虎尾人相挺身為虎尾女兒她，讓虎尾更好。

(中時 )