張嘉郡選前之夜 虎尾團結起步走 19:582020/01/10 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨雲林縣第一選區立委候選人張嘉郡（右四）選前之夜，回防虎尾大票倉徒步掃街，雲林縣議員王鈺齊、黃美瑤、該黨不分區立委候選人林文瑞（右一至右三）、雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠、鎮代主席林嘉弘（右五至右七）陪同。（許素惠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨雲林縣第一選區立委候選人張嘉郡選前之夜，回防虎尾大票倉，以「團結虎尾」為主軸，號召鄉親齊步走，沿途不少商家及民眾或揮手、或按讚表達支持。 雲林縣長張麗善、國民黨不分區立委候選人林文瑞、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代會主席林嘉弘、議員黃美瑤、王鈺齊與黃凱等人，都加入團結齊步走的行列。 浩浩蕩蕩掃街隊伍由競選總部出發，沿途鞭炮聲不絕，還有搖滾樂車、燈光車及小蜜蜂機車隊，宛如一場嘉年華會，張嘉郡呼籲虎尾人相挺身為虎尾女兒她，讓虎尾更好。 (中時 ) #虎尾 #張嘉郡 #立委 #國民黨 #候選人 #2020大選 #掃街 #雲林縣 #嘉年華 #張嘉郡 #林文瑞 也許您會感興趣 推薦閱讀 避免紅綠對決是國民黨的天命 04:102020/01/06 論壇廣場 嘉縣第二選區 簡明廉批藍營 獨厚林國慶 04:102020/01/06 地方新聞 上萬條「一國兩制」布條誰做的？民進黨雲縣黨部未回應 11:312020/01/06 政治 藍痛批查水表 蔡辦呼籲停止抹黑造謠 13:422020/01/06 政治 雲林紅布條 綠縣黨部：就是我們做的 13:582020/01/06 政治 查水表分藍綠？綠批國民黨要造謠到什麼時候 17:412020/01/06 政治 用921當選舉口號？ 民進黨改「甄嬛傳」這句罵藍營 16:402020/01/07 政治 國民黨賣不動產得1216萬元 黨產會同意發放給700多名解僱勞工 23:022020/01/08 政治 為何知識藍歸隊了 學者：關鍵在韓說出這5字 00:492020/01/10 政治 連勝文：挺韓及挺藍選民 像潛水艇浮出展現決心 18:282020/01/10 政治 政治熱門新聞 直播》蔡英文現身高雄大造勢 現場人潮破30萬！ - 政治 韓國瑜凱道完整空拍影片曝光....網嚇呆：看到銀河系！ - 政治 韓高雄大造勢最新空拍 網感動：國旗海再現！ - 政治 蔡英文高雄大造勢空拍畫面曝光 網大驚 - 政治 直播》韓夢時代造勢破15萬人 邵曉鈴激動連3喊：下架民進黨 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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