全球規模最大、最具代表性的美國消費性電子展（CES），於當地時間1月7日至10日盛大展開。中科管理局攜手中科加速器、園區企業及中科新創團隊參展，共同展現創新研發能量及科技實力；同時於展會現場舉辦「科學園區聯合招商說明會」，成功促成中科加速器執行團隊工研院與美國加速器-10X innovation lab簽署合作備忘錄，進一步整合國際新創資源，為台灣新創團隊創造進軍美國市場之基礎。

美國消費性電子展（CES）為全世界各大廠商展示最新技術及創新產品的旗艦型平台，每年都會吸引超過3 ,000家以上來自世界各地的企業參與，為全球最受業界矚目的科技盛會之一。中科廠商-合盈光電、經緯航太以及進駐中科加速器的新創團隊-云醫智能、聯騏技研等均有參展，透過登上國際舞台行銷創新研發成果與產品，擴大國際市場開發機會。

其中，云醫智能的產品「iCARE 8in1隨身健康量測儀」，開展當天即展現出優秀的潛能，與美國Saygus公司、挪威Elotec公司及荷蘭公司IDCP簽署MoU或訂單，總計創造500萬元以上的業績。云醫智能創辦人暨執行長林宏志表示，目前正繼續開發第二代產品，有信心成為台灣生醫產業未來的標竿；此外，聯騏技研亦得到CES 2020創新獎（CES 2020 Innovation Awards）。

中科管理局並於CES展期特別舉辦科學園區聯合招商說明會，吸引國內外的企業人士參與。科技部次長許有進於會中表示，台灣科學園區發展近四十年，不僅是台灣科技發展的重要指標，也成功促進台灣產業轉型，奠定台灣在全球產業供應鏈的重要地位；此外，園區交通便利、擁有許多全球頂尖技術，且人力資源充沛，近來受惠中美貿易戰帶來的轉單效應，更吸引許多海外資金投資，歡迎全球企業來台設廠。

台灣科學園區目前產業聚落成熟且完整，主要為半導體、光電、生物技術、精密機械、通訊、電腦及周邊等產業聚落。截至108年底，三個科學園區已引進1,013家廠商、就業員工數將近28萬人，園區產值已連續多年突破新台幣2兆元，108年前10月營收已達2兆1,227億元，預期108年科學園區全年營收可望再創新高。

在科技部次長許有進及中科副局長施文芳的見證下，中科加速器執行團隊工研院與美國加速器-10X innovation lab簽署合作備忘錄，宣示雙方將合作培育新創並串連國際資源。

施文芳表示，中科加速器自成立以來，致力鏈結園區廠商與新創團隊合作，培育智慧機械、智慧醫療與AI技術團隊，輔導並協助爭取資金與資源；10X innovation lab為美國矽谷新興加速器，具備豐厚的國際創育能量，可提供美國市場經驗協助新創團隊取得資金與訂單，相信在雙方合作下能強化台灣新創團隊與美國市場的鏈結，協助國際市場驗證，加速新創企業邁向成功。

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