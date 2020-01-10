李佳歡首張專輯《開放世界》大受年輕學子喜愛，努力宣傳有成，但實際上她從去年12月得了流感之後，好了又感冒，反覆發燒三、四次，最高還差點燒到40度，晚上忙退燒、白天還要上通告，近月趕了三十幾個通告，讓同事很心疼，巧合的是她的好朋友潘嘉麗也感冒近1個月，兩個人近期聯絡都是問候對方，「好多了嗎」、「什麼？又燒了」、「會想吐」、「腰酸背痛好無力」等，兩人反覆感冒自嘲是「紅白大對抗」。

李佳歡上月1日舉辦演唱會，會後感冒好不容易康復了，卻又「二度感冒」、「三度感冒」，這個月反覆發燒數次，還一度燒到近40度，正能量的她說：「還好我運氣不錯！都是晚上燒起來，睡前吞退燒藥，睡醒就不燒了，還能去趕通告！」讓同事們很心疼，期間李佳歡獲邀去清境農場唱跨年，當時她剛退燒，全公司嚴陣以待，雪衣、暖爐、暖暖包、全副武裝戒備，所幸跨年夜清境山上不冷，裝備都沒用上。

李佳歡首張專輯《開放世界》獲好評。（游手好弦提供）

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