民進黨10日在凱道舉辦「民主勝利之夜」，大批人潮聚集在中山南路形成了小型夜市。（杜宜諳攝）

2020大選倒選一天，蔡英文總統今晚在凱道舉辦選前之夜造勢，桃園市長鄭文燦到場助講時表示，明天這張選票要決定民主台灣跟權威中國距離多遠，讓全世界看到台灣人勇敢保護民主。鄭文燦強調，台灣進步不能走回頭路，不能讓633團隊回來，用選票淘汰講空話、講粗話的總統候選人，不要讓沒有政績想要換更重要的工作得候選人執政，更不能讓信口開河的人領導國家。

蔡文蔡細數蔡總統過去四年政績，包括面對中國壓力威脅寸步不讓，推動前瞻基礎建設縮短城鄉差距，讓每個地方提升競爭力，同時還提出大南方計畫，希望讓台灣每個地方競爭力提升，早顧每個人故鄉；青年政策部分，加薪讓年輕人有感，讓22K走入歷史。

社會福利部分，興建社會住宅讓年輕人有屋可住，推動育兒政策、長照2.0，讓年輕家庭甜蜜多一點，負擔少一點，蔡政府執政讓民眾有感，也讓企業有感，根留台灣、台商回流、中小企業創新，累積8300億元，降低失業率，經濟成長率更是亞洲四小龍第一，股市衝上萬點，許多科技集團成立科技中心，蔡總統執政讓產業與國際接軌。

鄭文燦強調，蔡總統執政讓產業與國際接軌，下階段要繼續發光發熱，蔡總統領導的台灣，國家財政也變好，提供國家有力量規劃未來更多社會福利創新，國家走在正確道路，自己的國家自己保護，呼籲民眾踴躍投票，票投蔡英文手護台灣。

鄭文燦話鋒一轉，暗酸對手韓國瑜，市長任內沒有政績就想換更重要工作，大家能夠接受嗎？在場支持者高喊「不能接受」，鄭文燦又說，如果總統候選人信口開河，如何相信可以領導國家，如果候選人講粗話、說空話當競選方法，這是低估台灣人民智慧，這不是庶民，也不是接地氣，應該要被民主政治淘汰。

(中時 )