美國癌症學會8日發表報告，指美國癌症死亡率在2016年至2017年間，創下最大單年跌幅。總統川普翌日發推文邀功，但隨即遭癌症學會發聲明「打臉」，指這是因為治療及預防技術的進步，與川普的施政無關。

川普9日推文說︰「美國癌症死亡率創歷史新低！這屆政府帶來很多好消息。」癌症學會總裁里迪當天回應說，雖然2017年川普上任，但報告結果與其施政措施無關。他肯定川普向癌症研究機構撥款的措施，寄望華府未來可繼續改善醫療及加強禁煙等。

香港東網報導，癌症學會指全美整體癌症死亡率從1991年起，每年下跌約1.5%，2016年到2017年更下跌2.2%，為1930年有紀錄以來最大跌幅；報告作者西格爾認為，這現象與先進的肺癌治療技術有關。肺癌佔所有癌症死亡率25%，若將肺癌數據除去，2017年的死亡率跌幅僅得1.4%。

專家將死亡率下跌的現象歸功於治療技術進步，其次還有手術更加精細、診斷掃描品質更佳、使用放射治療更加精準。加上現時基因檢測可辨識出特定癌細胞變異，新藥能為患者進行更多的標靶治療。

(中時 )