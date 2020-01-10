出道20年致力於電音及流行跨界合作的DJ Noodles麵麵，最近與Lara梁心頤首度合作，推出全新EP《I Wanna Be With U》，甫發行即攻入台灣 iTunes 華語專輯榜第4名，空降BILLBOARD CHINA電音榜第4名。

近年升格創作音樂人的DJ Noodles麵麵曾陸續與鼓鼓合作話題單曲《乎乾》、為Ella陳嘉樺量身訂做最新單曲《囉哩八唆》，2019年更受到日本歌姬米希亞之邀，以台灣首席女DJ身分登上日本NHK電視台2020年紅白歌合戰。

新EP的同名主打創作曲，DJ Noodles麵麵藉由Lara梁心頤的groovy Tropical-Pop電子抒情曲風，以及「宇宙人」方Q 的Bass演奏，增加更多人味與溫暖，顛覆DJ Noodles麵麵的風格，也引起華語流行樂壇及電音界人士迴響。

據了解，DJ Noodles麵麵創作這首歌的靈感來自2016年的傷心戀情故事，感動Lara梁心頤，牽起兩人的合作緣分！

日前DJ Noodles麵麵邀Lara到自己經營的夜店舉行新歌首放會，首次同台演出的2人，由於新鮮感及話題性十足，票房爆棚，許多樂迷特別包車到現場參加，現場氣氛超high，頓時成了新歌大合唱。

(旺報 )