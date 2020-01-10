國民黨總統候選人韓國瑜高雄選前之夜，主辦單位喊出破15萬人到場，寫韓寫了60萬字的文化大學新聞系主任胡幼偉說，高雄場安排得很嗨！南部的熱情果然厲害！他看到現在，非常感動！

沒有學者替現任的蔡英文總統在臉書力挺，一口氣寫下60萬字，但胡幼偉挺韓無怨無悔，挺到臉書帳號被停權，挺到還能出書，堪稱台灣第一人。胡幼偉說，這一路走來，他始終認為韓會贏。從未搖擺過，從未改口過，從未動搖過或退縮過。

胡幼偉稱 ，在學術界，他已經成為公認最挺韓的人，但他不是盲目支持，而是用60萬字，從各種角度深入分析與推理，像解數學習題一樣，從各種現象一層層剖析，然後斷言，這場總統大選，韓必勝，而且會大贏！

胡幼偉認為，「台灣安全，人民有錢」，剛好就是台灣多數民眾目前的最大公約數共識。韓講出這8個字後，任何其他候選人或政黨，已經沒有更多話好說了。再怎麼說，也離不開這8個字的語意範疇！

他說，選前一日，他毫不猶豫地再講一次，這句他已經講了無數次、從去年講到現在的一句話，「老韓一定會贏」！胡幼偉說，他對老韓有信心，對海內外的人心有信心，也對他自己的分析有信心！如果有人說他是從頭到尾最有信心的一個人，他願意接受這句讚美！

(中時 )