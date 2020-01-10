日本搖滾天團ONE OK ROCK 9、10日在橫濱體育館舉辦2場「EYE OF THE STORM」演唱會，共吸引2.4萬人朝聖，一連飆唱〈Eye of the Storm〉、〈Take Me To the Top〉、〈We Are〉等歌曲，引起尖叫。他們日洋混合的搖滾曲風，讓粉絲深深著迷，曾在台北小巨蛋、南港展覽館舉辦逾萬人演出，獲得佳績，10日宣布將6月4、6、7日於台北小巨蛋開3場演唱會，打破日團一連攻蛋最多的紀錄。

ONE OK ROCK由主唱TAKA、吉他手TORU、貝斯手RYOTA、鼓手TOMOYA組成 ，今年成軍15週年，每次演唱會門票，一開賣秒殺，大展高人氣，這次將6度來台開唱，勢必造成一股搶票風潮。他們粉絲包括各世代的年齡層，從小學生、到年邁長輩等，皆在現場享受刺激鼓譟氣氛，隨著音樂一起擺動應援，甚至在台下玩起人體衝浪，熱血沸騰。

主唱TAKA表示剛開始唱歌時，歌迷都是年紀小、同年的，「隨著我們年紀增長，歌迷也跟著一起長大，然後又增加了年下歌迷」，他們近來看到阿公、阿嬤等長輩來欣賞演出，相當感謝，TAKA突然話鋒一轉，打趣說：「我也有點擔心他們如果看到一半死在這裡怎麼辦，想要煽動氣氛但又不敢煽動。」

他提到摯愛的外婆在台下力挺，外婆也大方跟全場粉絲打招呼，TAKA笑說：「我奶奶意外的很愛受人注目，我媽也是在班級上想當第一個受歡迎的人，我們家都是。」讓吉他手TORU直虧TAKA：「有遺傳基因。」不過因演唱會氣氛相當激烈澎湃，他擔心外婆的身體會不適，在台上開玩笑說：「希望外婆今天不要看到一半死掉，說著『我的愛孫真努力啊…』就一命嗚呼。」不過TAKA最後貼心向外婆喊話：「要看到最後喔。」大展一家人的好感情。

他們在開唱過程中，隨機挑選4名粉絲上台互動，十分親切，TAKA注意到了一位跟他造型穿著幾乎雷同的小男孩，立刻熱情邀男孩上台，男孩年僅10歲，表示當天是第1次聽「ONE OK ROCK」的歌，TAKA說：「爸媽坐在哪，這樣的狀況我也是可以接受，爸媽聽我們的歌，然後逼迫小孩一起來看演唱會。」他隨後問演唱會的感受？男孩卻只微笑並未回答，TAKA笑說：「小孩才10歲，搞不好後面會開始會覺得有趣的，我們會努力好嗎？希望你也可以給我們一點機會。」逗笑粉絲。

TAKA很感謝歌迷一直以來支持，「大家2020年的第一場演唱會就選擇了我們，去年我們去了美國、歐洲，回到日本才發現原來1年內唱了100場」，他們自認不會因此自滿，反而要超越現況，稱霸全世界，「到目前為止有很多前輩挑戰世界都失敗，我們則是充滿自信向前衝」，他們新專輯名稱意思颱風眼，TAKA直呼：「我們也作為颱風眼襲捲全球。」

此外，ONE OK ROCK的「EYE OF THE STORM ASIA TOUR 2020 IN TAIWAN」演唱會門票將於2月22日在拓元售票系統開賣，票價為新台幣4200、3800、3200、2500、1800、1200、800元，相關詳情請洽主辦單位雅慕斯娛樂。

TAKA在台上賣力演出熱唱，氣氛熱鬧。（雅慕斯娛樂提供）

ONE OK ROCK在台上賣力演出熱唱，氣氛熱鬧。（雅慕斯娛樂提供）

(中時 )