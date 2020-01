日本搖滾天團ONE OK ROCK 9、10日在橫濱體育館舉辦2場「EYE OF THE STORM」演唱會,共吸引2.4萬人朝聖,一連飆唱〈Eye of the Storm〉、〈Take Me To the Top〉、〈We Are〉等歌曲,引起尖叫。他們日洋混合的搖滾曲風,讓粉絲深深著迷,曾在台北小巨蛋、南港展覽館舉辦逾萬人演出,獲得佳績,10日宣布將6月4、6、7日於台北小巨蛋開3場演唱會,打破日團一連攻蛋最多的紀錄。

ONE OK ROCK由主唱TAKA、吉他手TORU、貝斯手RYOTA、鼓手TOMOYA組成 ,今年成軍15週年,每次演唱會門票,一開賣秒殺,大展高人氣,這次將6度來台開唱,勢必造成一股搶票風潮。他們粉絲包括各世代的年齡層,從小學生、到年邁長輩等,皆在現場享受刺激鼓譟氣氛,隨著音樂一起擺動應援,甚至在台下玩起人體衝浪,熱血沸騰。

主唱TAKA表示剛開始唱歌時,歌迷都是年紀小、同年的,「隨著我們年紀增長,歌迷也跟著一起長大,然後又增加了年下歌迷」,他們近來看到阿公、阿嬤等長輩來欣賞演出,相當感謝,TAKA突然話鋒一轉,打趣說:「我也有點擔心他們如果看到一半死在這裡怎麼辦,想要煽動氣氛但又不敢煽動。」

他提到摯愛的外婆在台下力挺,外婆也大方跟全場粉絲打招呼,TAKA笑說:「我奶奶意外的很愛受人注目,我媽也是在班級上想當第一個受歡迎的人,我們家都是。」讓吉他手TORU直虧TAKA:「有遺傳基因。」不過因演唱會氣氛相當激烈澎湃,他擔心外婆的身體會不適,在台上開玩笑說:「希望外婆今天不要看到一半死掉,說著『我的愛孫真努力啊…』就一命嗚呼。」不過TAKA最後貼心向外婆喊話:「要看到最後喔。」大展一家人的好感情。

他們在開唱過程中,隨機挑選4名粉絲上台互動,十分親切,TAKA注意到了一位跟他造型穿著幾乎雷同的小男孩,立刻熱情邀男孩上台,男孩年僅10歲,表示當天是第1次聽「ONE OK ROCK」的歌,TAKA說:「爸媽坐在哪,這樣的狀況我也是可以接受,爸媽聽我們的歌,然後逼迫小孩一起來看演唱會。」他隨後問演唱會的感受?男孩卻只微笑並未回答,TAKA笑說:「小孩才10歲,搞不好後面會開始會覺得有趣的,我們會努力好嗎?希望你也可以給我們一點機會。」逗笑粉絲。

TAKA很感謝歌迷一直以來支持,「大家2020年的第一場演唱會就選擇了我們,去年我們去了美國、歐洲,回到日本才發現原來1年內唱了100場」,他們自認不會因此自滿,反而要超越現況,稱霸全世界,「到目前為止有很多前輩挑戰世界都失敗,我們則是充滿自信向前衝」,他們新專輯名稱意思颱風眼,TAKA直呼:「我們也作為颱風眼襲捲全球。」

此外,ONE OK ROCK的「EYE OF THE STORM ASIA TOUR 2020 IN TAIWAN」演唱會門票將於2月22日在拓元售票系統開賣,票價為新台幣4200、3800、3200、2500、1800、1200、800元,相關詳情請洽主辦單位雅慕斯娛樂。

TAKA在台上賣力演出熱唱,氣氛熱鬧。(雅慕斯娛樂提供)

ONE OK ROCK在台上賣力演出熱唱,氣氛熱鬧。(雅慕斯娛樂提供)

(中時 )