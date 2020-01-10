趙駿亞今天晚間開車行經台北市仁愛路、林森南路口時，遇到總統候選人蔡英文造勢晚會交通管制，疑似想要強闖管制路口，下車拉開管制牌，遭員警喝令後退，雙方當街爆發口角衝突，員警喝令要趙駿亞後退，不料趙駿亞反而往前，並突然用力朝員警推了一把，員警當場摔倒在地，現場火爆。

趙駿亞的經紀人稍早表示，趙駿亞目前偵訊中，她對詳細情況還不是很了解，「我先代他跟大家道歉，警察在執勤，怎麼說都是人民保母，應該被尊重，他不應該那麼衝動，是他的不對」。

(中時 )