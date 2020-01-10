趙駿亞今天晚間開車行經台北市仁愛路、林森南路口時，遇到總統候選人蔡英文造勢晚會交通管制，疑似想要強闖管制路口，下車拉開管制牌，遭員警喝令後退，雙方當街爆發口角衝突，員警喝令要趙駿亞後退，不料趙駿亞反而往前，並突然用力朝員警推了一把，員警當場摔倒在地，現場火爆。
趙駿亞的經紀人稍早表示，趙駿亞目前偵訊中，她對詳細情況還不是很了解，「我先代他跟大家道歉，警察在執勤，怎麼說都是人民保母，應該被尊重，他不應該那麼衝動，是他的不對」。
(中時 )
趙駿亞今天晚間開車行經台北市仁愛路、林森南路口時，遇到總統候選人蔡英文造勢晚會交通管制，疑似想要強闖管制路口，下車拉開管制牌，遭員警喝令後退，雙方當街爆發口角衝突，員警喝令要趙駿亞後退，不料趙駿亞反而往前，並突然用力朝員警推了一把，員警當場摔倒在地，現場火爆。
趙駿亞的經紀人稍早表示，趙駿亞目前偵訊中，她對詳細情況還不是很了解，「我先代他跟大家道歉，警察在執勤，怎麼說都是人民保母，應該被尊重，他不應該那麼衝動，是他的不對」。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。