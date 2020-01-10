蔡適應呼籲繼續支持基隆「黃金拍檔」，用台灣頭的一票，決定基隆的未來。（許家寧攝）

選前最後一夜，民進黨立委蔡適應暨前一晚「萬人愛基隆」之夜，寫下綠營造勢人數新紀錄，今晚選前之夜遊行，蔡與基隆市長林右昌浩浩蕩蕩從基隆車站北站出發，沿街向民眾拜票，呼籲踴躍出來投票，繼續支持基隆「黃金拍檔」，用台灣頭的一票，決定基隆的未來。

民進黨「1、3、14愛基隆，邁向勝利」大遊行，蔡適應偕妻與林右昌再度合體，遊行隊伍超過500人，晚間7點出發，途經孝二路、愛三路商圈，沿著田寮河回到競選總部，現場支持者手持基隆囝仔氣球，高呼蔡適應「凍蒜！」、「2020、台灣要贏」。

蔡適應表示，感謝市民好朋友，昨晚萬人愛基隆之夜的相挺，不過沒有到開票最後一刻，我們都非常緊張，今晚把握最後的時間，和林市長一同步行遊街，強調這票一票非常重要，肯定蔡適應這四年國會的表現，為基隆爭取的各項建設，繼續支持基隆第一名的優秀立委。

林右昌說，選戰到最後的時刻，我們對蔡適應、蔡英文的選情有信心，我們希望早一點開始遊行、早一點結束，讓所有的支持者可以回家拉票，把握最後時刻爭取更多選票，明天也期盼大家都可以去投票，盡一個良善公民應盡的責任。

(中時 )