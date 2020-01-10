蔡英文總統選前之夜今晚在凱道登場，主辦單位邀請80位海外青年上台，海外青年代表陳瑋璇專程從加拿大多倫多搭機回台投票，身為首投族的陳瑋璇表示，這是她第一次投票，一定要排除萬難回來投票，因為她很害怕，下次回家人事已非，為守護民主飄洋過海回來投票，呼籲大家明天站出來投票，票投蔡總統守護台灣。

正妹畫家陳瑋璇飛越超過12000公里從多倫多回台投票，陳瑋璇致詞表示，這次排除萬難回到台灣投票，因為我們感到民主自由可貴，在國外每當向西方人自我介紹，都很有自信大聲說來自亞洲最自由、重視人權的台灣，對方聽到露出驚訝表情，並深深記住台灣，所以這次希望回家投票，用選票為台灣做點事。

「自由台灣缺你一票！」陳瑋璇感受到蔡總統身為女性領導人，帶給女性很多勇氣跟力量，尤其是這幾年台灣在世界有很多發展，在蔡總統領導世界沒有忘記台灣，讓台灣在世界舞台繼續發光發熱。

她也提到，這次搭加拿大航空的班機回台，但台灣的後面被加上中國字樣，讓她感到很憤怒，也很擔心下次回台人事已非，不管道路多險峻，沒有人可以阻擋進步的力量，為了守護國家呼籲大家一定要站出來投票，用手中選票支持守護國家的蔡總統。

(中時 )