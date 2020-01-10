選前之夜，民進黨在凱道舉辦「團結台灣民主勝利」晚會，民進黨主席卓榮泰率全體不分區立委登台致詞：「我們的不分區沒有人會唱中國國歌，沒有人愛聽習近平演講，每一個都比吳斯懷還要好！」

卓榮泰說，這場投票決定我們是自由世界一部份，還是靠向共產中國，台灣與中國的距離就在你們手上這張票。去年香港選舉結果大家受到鼓舞，現在香港人民正在等台灣的人民要發出怎樣的訊息，我們一有閃失，香港人民就覺得我們落伍了。

卓榮泰又說，前年的1124選舉，民進黨遭遇重大挫敗，我們即時改正、反省檢討，當習近平講出一國兩制台灣方案，是小英總統站在最前線擋下第一發子彈，我們要讓小英總統順利連任、國會過半，沒有過半的國會，小英的改革、政策會遭遇空前的困難，會成為孤獨的改革者。

卓榮泰指出，如果過去一年民進黨不求改進，沒有新人參加，那政黨票不投給民進黨，懲罰我們是應該的，但現在這麼多人加入民進黨，如果再把票拿走，也是在懲罰民進黨，拜託大家國會要過半，政黨票不能被分散，「你手上的政黨票不要被分走，不要被騙走，請你留給我。」

他強調，我們的不分區沒有人會唱中國國歌，沒有人愛聽習近平演講，每一個都比吳斯懷還要好！大家一起下架吳斯懷！

(中時 )